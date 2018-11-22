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İşgalci İsrail 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Terör devleti İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi alıkoydu.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:43
İşgalci İsrail 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Siyonist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 20 Filistinli gözaltına alındı.

Sorguya alındılar

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:43
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