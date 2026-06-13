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Dünya İşgalci ABD’ye milyon dolarlar akıtıyorlar! BAE’den İran iddiasina cevap
Dünya

İşgalci ABD’ye milyon dolarlar akıtıyorlar! BAE’den İran iddiasina cevap

Yeniakit Publisher
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İşgalci ABD’ye milyon dolarlar akıtıyorlar! BAE’den İran iddiasina cevap

Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası basında yer alan İran’a fon aktarıldığı yönündeki iddiaları reddederek, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası basında yer alan İran’a fon aktarıldığı yönündeki iddiaları reddederek, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran’a fon aktarıldığı yönünde çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri, bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından yayınlanan ve BAE’den İran’a 3 milyar ABD doları da dahil olmak üzere para transferi yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlamaktadır" ifadeleri kullanıldı. İddiaların tamamen asılsız ve temelsiz olduğu, dondurulmuş İran fonlarının hiçbirinin BAE aracılığıyla serbest bırakılmadığı, transfer edilmediği veya buna kolaylık sağlanmadığı vurgulandı. Medya kuruluşlarına doğruluğa önem verme, resmi kaynaklara dayanma ve doğrulanmamış bilgileri ve asılsız iddiaları yayınlamaktan ve yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Uluslararası medyada çıkan haberlerde, BAE’nin İran’a 10 milyar dolar fon aktarmayı kabul ettiği, bunun 3 milyar dolarının zaten aktarıldığı iddia edilmişti.

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