İşgalci ABD üssüne füzeli saldırı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ın 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve içinde bir tane de askeri havalimanı bulunan ABD askeri üssü ve kampına dün gece katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi. Saldırıda kamp ve askeri üsse üç katyuşa roketinin isabet ettiği belirtilirken, yaralanan olmadığı açıklandı.

ABD-İran arasında başlayan gerginlikten sonra, Irak'ta ABD'ye yönelik füzeli saldırılar arttı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve içinde bir tane de askeri havalimanı bulunan El-Taci ABD askeri üssü ve kampına dün gece katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Başbakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı saldırıyı doğruladı. Ancak saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında her hangi bir bilgi verilmedi. Yapılan açıklamada, kamp ve askeri üsse üç katyuşa roketinin isabet ettiği belirtildi.

Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve ABD'li askerlerin kaldığı söz konusu kampta askeri havalimanı ve üs bulunuyor.

Saldırılarda artış gözleniyor

ABD askerlerinin Irak'ta bulunduğu kamplara yönelik son dönemlerde artan saldırılar dikkat çekiyor.

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü "Beled Hava Üssü"ne de 15 Haziran'da havan toplu saldırı düzenlenmişti.

Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de geçen cuma akşamı bir katyuşa roketi atıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine kaytuşalarla saldırı gerçekleştirilmişti.