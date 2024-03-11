İşgal rejimi Zeytun'da bir evi bombaladı: 16 şehit!
Siyonist işgal rejimi Gazze'deki soykırımına Ramazan ayında da devam ediyor.
Siyonist işgal rejimi Gazze'deki soykırımına Ramazan ayında da devam ediyor.
Siyonist işgal rejimi Gazze şehrinin doğusundaki El-Zeytun mahallesindeki El-Faruk Camii yakınındaki bir evi bombaladı. Saldırıda 16 kişi şehit oldu.
Siyonistlerin 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 31 bin 45'e, yaralıların sayısı da 72 bin 654'e yükseldi.