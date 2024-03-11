  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgür Özel: DEM Partiyle bayramlaşabilen tek partiyiz

İngiltere'nin Rusya nefreti! 'Aklımızda ne olduğunu söylemeyeceğim'

Ankara Müftüsü Dr. Çınar cevapladı! Ramazan orucuna nasıl niyet edilir?

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!

Siyonist sevici moruk neye uğradığını şaşırdı: Soykırımcı Joe

Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! Çin ile Ay'a insansız nükleer reaktör kuracak: 'Biz hazırız' dediler

Dolar ve altın için her tahmini tutan Hatice Kolçak ilan etti: Gram altın 3 bin 500 lira olacak diyerek uyardı

Düşmana korku salan müthiş gelişme! 'O ses bizi geleceğe taşıyacak'

Muhalefette istifa şoku! Bin kişi AK Parti'ye katıldı

Cübbeli Ahmet Hoca 'Müjdeler olsun' diye anlattı! 'Ramazan ayı geliyor diye seviniyor musunuz?'
Dünya İşgal rejimi Zeytun'da bir evi bombaladı: 16 şehit!
Dünya

İşgal rejimi Zeytun'da bir evi bombaladı: 16 şehit!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 10:44:00 -
İşgal rejimi Zeytun'da bir evi bombaladı: 16 şehit!

Siyonist işgal rejimi Gazze'deki soykırımına Ramazan ayında da devam ediyor.

Siyonist işgal rejimi Gazze'deki soykırımına Ramazan ayında da devam ediyor.

Siyonist işgal rejimi Gazze şehrinin doğusundaki El-Zeytun mahallesindeki El-Faruk Camii yakınındaki bir evi bombaladı. Saldırıda 16 kişi şehit oldu.

Siyonistlerin 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 31 bin 45'e, yaralıların sayısı da 72 bin 654'e yükseldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in 100 milyon dolarlık Türkiye planı! Görevi bölgenin en karanlık ismine verdiler
Gündem

İsrail'in 100 milyon dolarlık Türkiye planı! Görevi bölgenin en karanlık ismine verdiler

İsrail, Arap dünyasının en karanlık isimlerinden birisi olan Muhammed Dahlan'ı kullanarak Türkiye'nin çıkarlarına darbe vurmak amacıyla yeni..
Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! Çin ile Ay'a insansız nükleer reaktör kuracak: 'Biz hazırız' dediler
Dünya

Rusya heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! Çin ile Ay'a insansız nükleer reaktör kuracak: 'Biz hazırız' dediler

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile birlikte, 2035'e kadar Ay'da otomatik bir nükleer reaktör inşa etmeyi pl..
‘Bir söz verdim kurtar beni Kürşat!’ ‘Siyaseti bırakırım’ diyen Akşener’den geri vites
Siyaset

‘Bir söz verdim kurtar beni Kürşat!’ ‘Siyaseti bırakırım’ diyen Akşener’den geri vites

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bu seçimde oy vermezseniz; evime döneceğim. Siyaseti bırakacağım” ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23