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Dünya İşgal ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı!
Dünya

İşgal ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 19:27:00 -
İşgal ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı!

İşgal ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Filistinli şehit oldu.

İşgal ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara bölgesinde Filistinli "Ahmed" ailesine ait evin işgal ordusu tarafından vurulması sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, işgal ordusunun saldırısına hedef olan evde büyük hasar meydana geldi.
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