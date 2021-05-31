ÖSYM’nin organize ettiği İSG/1 sınavının ardından adaylar, gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Heyecanlı bekleyişin içerisine giren adaylar, İSG/1 sınavına ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığını yakından takip ediyor.

İSG/1 sınav sonuçları açıklandı mı?

İSG/1 sınavı için başvuru işlemleri, 24 Mart 2021 tarihi ile 31 mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Büyük bir heyecanla beklenen söz konusu İSG/1 sınavı, 30 Mayıs 2021 Pazar günü düzenlendi.

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre İSG/1 sınavı sonuçları 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

İSG/1 sınav soruları yayımlandı mı?

İSG/1 sınav soru ve cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığı sık sık araştırılıyor. Söz konusu sınavın hemen ardından adaylar, sınav soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Ancak henüz İSG/1 sınav soru ve cevapları yayımlanmadı.