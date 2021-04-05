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Eğitim İSG son başvuru günü ne zaman?
Eğitim

İSG son başvuru günü ne zaman?

İSG sınavına hazırlanan vatandaşlar, İSG sınavı için belirlenen son başvuru gününü merak ediyor. Yılda iki kez düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. İSG 1 sınavı için başvurular, 31 Mart tarihinde tamamlanmıştı. Söz konusu sınav için başvurularını yapamayan adaylar, İSG 1 sınavı için son başvuru gününü merak ediyor. Peki, İSG son başvuru günü ne zaman? İSG başvuru ücreti ne kadar? İSG sınav tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:44:00 -
İSG son başvuru günü ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı (İSG), 2021 yılında ÖSYM tarafından iki kez düzenlenmektedir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin organize ettiği İSG 1 sınavı başvuru işlemleri için son günlere girildi. İSG sınavına hazırlanan vatandaşlar, İSG sınavı için belirlenen son başvuru gününü merak ediyor. Peki, İSG son başvuru günü ne zaman? İSG başvuru ücreti ne kadar?

İSG sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM’nin açıklamasına göre 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

İSG son başvuru günü ne zaman?

2021 yılında İSG/1 sınavının geç başvuru günü 8 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi.

İSG başvuru ücreti ne kadar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı, 2021 yılında iki kez düzenlenecek. Bu sınavlardan ilki 9 Mayıs 2021 tarihinde, ikincisi ise 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. İSG sınav ücreti ise 290,00 Türk Lirası olarak belirlendi.

İSG sınav kılavuzu ve başvuru bilgileri için TIKLAYIN

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