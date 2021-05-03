İSG sınavı ne zamana ertelendi?
İSG 2021 ertelendi mi? ÖSYM tam kapanma sürecine denk gelen sınavları ertelediğini duyurdu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girecek olanlar, sınavın ne zamana ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki, İSG ne zaman yapılacak?
9 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan İSG sınavı, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan kısıtlamalar sebebiyle ertelendi. Peki, İSG ne zaman yapılacak?
İSG sınavı nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavıdır.
İSG sınavı ne zamana ertelendi?
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.