  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İslam'a adanmış bir ömür: Ömer Döngeloğlu
Arama yapıldı! İşte otomobilde ele geçirilenler
Türkiye ile Mısır arasında kritik adım!
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Eğitim İSG sınavı ne zamana ertelendi?
Eğitim

İSG sınavı ne zamana ertelendi?

İSG 2021 ertelendi mi? ÖSYM tam kapanma sürecine denk gelen sınavları ertelediğini duyurdu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girecek olanlar, sınavın ne zamana ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki, İSG ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:44:00 -
İSG sınavı ne zamana ertelendi?

9 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan İSG sınavı, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan kısıtlamalar sebebiyle ertelendi. Peki, İSG ne zaman yapılacak?

İSG sınavı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavıdır.

İSG sınavı ne zamana ertelendi?

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

Sıcak havada korona yok mu oluyor? Yazın korona daha mı az yayılıyor?
Sıcak havada korona yok mu oluyor? Yazın korona daha mı az yayılıyor?

Yaşam

Sıcak havada korona yok mu oluyor? Yazın korona daha mı az yayılıyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? Tam kapanmada altın kaç para?
Ekonomi

Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? Tam kapanmada altın kaç para?

Altın fiyatları tam kapanma günlerinde olduğumuz şu günlerde merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar nisan ayın kazançlı çıktı. Korona ile m..
Sayan'dan canlı yayında ayar üstüne ayar! 'Peki peynir alamayan içki nasıl alıyor?'
Gündem

Sayan'dan canlı yayında ayar üstüne ayar! 'Peki peynir alamayan içki nasıl alıyor?'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, içki algısı yapıp hayata müdahale ediliyor diyenlere, "İnsanlar aç, evine ekmek götüremiyor. Deniliyor. P..
Teşkilat'ta nefes kesen sahne
Gündem

Teşkilat'ta nefes kesen sahne

Türk Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) başarılarını konu alan TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Teşkilat dizisinde unutulmaz sahnel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay