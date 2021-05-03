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Eğitim İSG sınavı ertelendi mi? ÖSYM hangi sınavları erteledi?
Eğitim

İSG sınavı ertelendi mi? ÖSYM hangi sınavları erteledi?

e-YDS ertelendi mi? ÖSYM mayıs ayında gerçekleştirilecek 3 sınavı ileri bir tarihe erteledi. Peki, hangi sınavlar ertelendi? ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:36:00 -
İSG sınavı ertelendi mi? ÖSYM hangi sınavları erteledi?

ÖSYM tam kapanma sebebiyle mayıs ayı içerisindeki sınavları erteledi. Peki, hangi sınavlar ne zamana ertelendi?

İSG sınavı ertelendi mi? ÖSYM hangi sınavları erteledi?

ÖSYM tam kapanmaya denk gelen sınavları, kapanma sonrasına erteledi. ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle:

2021 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde;

8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

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