İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM İSG sınavı ertelendi mi?
Türkiye, korona salgını ile mücadeleye devam ederken 17 günlük tam kapanma sürecini hayata geçirdi. Bayram sonrası vaka sayılarının 5 binlerin altına düşürülmesi amaçlanırken, bu süreçte ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavların ertelenmesine ilişkin son dakika açıklaması gelmeye devam ediyor. ÖSYM’den e-YDS ve İSG sınav açıklaması geldi. Peki İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İSG ertelendi mi? 2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM İSG sınavı ertelendi mi? ÖSYM’den tam kapanma sürecinde yapılacan olan e-YDS ve İSG sınavlarına ilişkin açıklama geldi. Buna göre, 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2021 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
e-YDS 2021 sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde, 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.