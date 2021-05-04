  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu: Ödemeler yarın başlıyor
Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı
HİSAR-A füzesi hedef uçağı vurdu!
Bakan duyurdu: Yarın hesaplarda olacak
Eğitim İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM İSG sınavı ertelendi mi?
Eğitim

İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM İSG sınavı ertelendi mi?

Türkiye, korona salgını ile mücadeleye devam ederken 17 günlük tam kapanma sürecini hayata geçirdi. Bayram sonrası vaka sayılarının 5 binlerin altına düşürülmesi amaçlanırken, bu süreçte ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavların ertelenmesine ilişkin son dakika açıklaması gelmeye devam ediyor. ÖSYM’den e-YDS ve İSG sınav açıklaması geldi. Peki İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İSG ertelendi mi? 2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:14:00 - 2021-05-04 13:19:37
İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM İSG sınavı ertelendi mi?

ÖSYM İSG sınavı ertelendi mi? ÖSYM’den tam kapanma sürecinde yapılacan olan e-YDS ve İSG sınavlarına ilişkin açıklama geldi. Buna göre, 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2021 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

e-YDS 2021 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM  yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde, 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!
Dünya

Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!

Danimarka Sağlık Otoritesi, Johnson & Johnson tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi il..
Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü
Yerel

Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü

Bağcılar’ın göz bebeği Nostalji Bahçelerinden biri olan Kiraz bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle eşsiz..
Kademeli normalleşme planı belli oldu
Gündem

Kademeli normalleşme planı belli oldu

Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından başlayacak olan normalleşme planını merak ediyor. Alınan bilgiye göre, kapanma sonrası kademel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay