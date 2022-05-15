İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 15 Mayıs Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapıldı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak.

İSG sınav soru ve cevapları 2022 | ISG sınavı 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı soru ve cevap anahtarı 13.30 itibariyle yayımlandı. İSG sonuçları 7 Haziran 2022'de ÖSYM'nin Adaylar 25 Mayıs 2022 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden soru ve cevap kitapçığına ulaşabilir. İSG sonuçları ise 7 Haziran 2022'de açıklanacak.

İSG/2 Sınavı ise 11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. İSG/2 Sınavına başvurular ise 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.