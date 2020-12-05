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Eğitim İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Kasım 2020 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte 2020 İSG sınav sonuç tarihi hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:36:00 -
İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı, 7 Kasım 2020 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. 7 Kasım 2020 tarihindeki İSG sınavı; belli şehirlerinde kurulan sınav merkezlerinde yapıldı. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte 2020 İSG sınav sonuç tarihi hakkında detaylar…

İSG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık tarihinde belli olacak. Sınava katılım gösteren adaylar İSG sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifre bilgilerini girerek ulaşabilirler.

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