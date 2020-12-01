ISEWorld ile "yurt dışında lise okuma" fırsatı

İSTANBUL (AA) - ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim Programları ile Amerika başta olmak üzere Kanada ve Avrupa’daki liselerde bir yıl veya bir yarıyıl boyunca eğitim alma imkanı bulan öğrenciler hem kültürlerarası iletişim becerilerine sahip hem de dünyanın farklı ülkelerindeki yaşıtlarının okullarda hangi bilgilerle donatıldığını bilen ve bu bilgileri hayatına katan bireyler haline geliyor.

ISEWorld açıklamasında, bu imkanı kaçırmak istemeyen öğrenciler için ISEWORLD Kültürlerarası Programları başvurularının ilk adımı olan İngilizce seviye belirleme ve seçme sınavına sayılı günler kaldığı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Denklik Yönetmeliği kapsamında bulunan programlar Türkiye’de 30 yıldır ISEWorld tarafından yürütülmektedir.

Bu yıl programlara başvuru yaparak bu yolda ilerlemek ve yurt dışında lise okumak isteyen öğrenciler için sınırlı sayılardaki kontenjanların seçmeleri başladı. Bu seçmelere katılarak programa başvuran öğrenciler yabancı dilini akıcı konuşup, etkili iletişim kurabilecekleri düzeye çıkarabilir hem de yanında konakladıkları aile üyeleriyle ve okul arkadaşlarınla iletişimleri sayesinde farklı kültürleri tanıyarak dünyaya çok daha geniş ve barışçıl bir perspektiften bakma şansını yakalayabilir.

Küresel network’un bir parçası olacak öğrencilerimiz, geleceğini hep birlikte kurmak ve sınırlı sayıdaki kontenjandan yararlanmak için online olarak yapılacak İngilizce seçme sınavı tarihi 5 aralık olarak belirlenmiştir, www.iseworld.org sitesinden hem programlar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilir hem de seçme sınavı için kayıt yaptırabilirler.

Söz konusu sınavda uygunluk gösteren öğrenciler ile yapılacak birebir görüşmeler ve mülakatlar neticesinde uzman eğitim danışmaları tarafından öğrenciler için en uygun program seçilerek başvuruları yürütülecektir.

Seçilen öğrenciler Amerika, Kanada, İngiltere, İsviçre ve Avrupa’da lise eğitimi alırken aynı zamanda burslar da kazanarak eğitimlerine devam edebilirler. Programların mevcut burs olanakları, doldurulacak detaylı formlar, eğitim görülecek okulun seçilmesi, yurtdışında yanında kalacağınız gönüllü ailenin bulunması işlemleri ISEWorld tarafından tamamlanacaktır.

Bu programların bir parçası olarak hayallerinizi gerçekleştirmek, sınırlı sayıda bulunan Türkiye kontenjanlarına dâhil olmak ve erken başvuru imkanlarından yararlanmak için İlk Adım olan ve 5 Aralık’ta Türkiye genelinde yapılacak olan Kültürlerarası Lise değişim Programları Seçme Sınavına katılmak için www.iseworld.org sitesinden hemen başvuru yapabilirsiniz. Sınav başvuruları kontenjan dahilinde alınmaktadır.





- "30 yılı aşkın süredir öğrencileri kendilerine en uygun olan eğitimi alacakları liselere gönderiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, ISEWorld ile 30 yılı aşkın süredir öğrencileri kendilerine en uygun olan eğitimi alacakları liselere gönderdiklerini ifade etti.

Karşit, “Bu süreci yürütürken hem öğrencilerin hem de velilerin fikirlerini değerlendirerek hareket ediyoruz.” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Son yıllarda Amerika ve Kanada’ya gitmek isteyen öğrencilerin 65 bin dolar ücret talep eden okullarda neredeyse 20 bin dolara okuduklarını gördük. Okullarla görüştüğümüzde Türk öğrencilerin uyumlu, çalışkan ve çabuk kavrayan bireyler olduklarını ve oldukça saygılı profillerinin onları tercih sıralamasında yükselttiğini öğrendik. Bu okullarda okuyan öğrenciler öylesine başarı gösterdiler ki, benim de eğitim almış olduğum Harvard başta olmak üzere, Yale, Oxford, Cambridge, Princeton, Toronto gibi büyük ve prestijli üniversitelere ilk sıralardan kabul edildiler.”

