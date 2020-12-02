İşe yeni girenler kısa çalışma ödeneği alır mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereden yapılacak?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zamana kadar yapılacak? Kısa çalışma ödeneği alan ya da alacak vatandaşları yakından ilgilendiren haber Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yeni işe girenler de kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilecek.

Kısa çalışma ödeneği alma şartı nedir?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası 17 Kasım’da alınan kararla doğrultusunda, başta restoran ve kafeler olmak üzere bazı işyerlerinin faaliyetleri kısıtlandı, bazı işyerlerinin faaleyteri de durduruldu. Ancak bu işyerlerinden sadece 30 Haziran’a kadar kısa çalışmaya başvurmuş olanları bu imkandan yararlanabildi. Bu tarihte sonra işe girenler ve yine bu tarihten sonra ilk kez kısa çalışmaya başvuranlar ödenekten yararlanamadı. Hürriyet’ten Noyan Doğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin olarak şunları yazdı: “Kısa çalışma ödeneği alma tarihi 30 Haziran’dan, 31 Aralık tarihine uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık, yani dün itibariyle başladı. 30 Haziran’a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek.”

İşe yeni girenler kısa çalışma ödeneği alır mı?

“İşe yeni girmiş çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alacak. 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek. Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak. Daha önce kısa çalışmaya hiç başvurmamış işyerleri 1 Aralık itibariyle İŞKUR’a başvurabilecek ve kısa çalışma ödeneği alabilecek.”

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereden yapılacak?

Kısa çalışma ödeneğine başvurular nasıl yapılacak? Kısa çalışma ödeneği almak için başvuruda bulunacaklar sadece e-devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.