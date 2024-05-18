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Yaşam İşe gitmek için çıktı 5 gündür haber alınamıyor
Yaşam

İşe gitmek için çıktı 5 gündür haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-18 16:31:00 -
İşe gitmek için çıktı 5 gündür haber alınamıyor

Adana'da 5 gün önce işe gitmek için evden çıkan gençten haber alınamıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Mayıs günü sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ömer Bulakbaşı'ndan (27) 5 gündür haber alınamıyor. Ailenin durumu Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine polis ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarından haber alamayan aile, Bulakbaşı'nın yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi.

Ekipler kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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