İşe alıp anahtarı verdi... Sabah iş yerine gelince şoka girdi

İstanbul'da "Eleman Aranıyor" yazılı iş yerlerine başvuru yaparak işe giren 1'i kadın iki soyguncu ilk mesai günlerinde kamyonlarla iş yerlerini boşalttı. Mağdurlar soyguncuların fotoğraflarıyla birlikte "Aranıyor" ilanları hazırladı. İlanlar cadde ve sokaklara yapıştırıldı. Kadın soyguncunun polise yakalanmamak için sürekli saç modelini değiştirdiği iddia edildi. Polisin de aradığı şüphelilerin son soygunlarında çaldıkları eşyaları iş yerine geri getirmek için 10 bin lira istedikleri de öne sürüldü. İki soyguncu, son vurgunu Fatih Karagümrük'te 4 gün önce yaptı. İddialara göre; iki kişi Tahir E.'nin sahibi olduğu ve "Eleman Aranıyor" ilanları yapıştırılan kafeye başvurdu ve iş yeri sahibi ile anlaştı.

BU KEZ 'ARANIYOR'



İki çalışana anahtarların bir kopyası verildi. Sabah erken saatlerde iş yerinin önüne kamyon yanaştıran Gorg V.H. ve Muhanned M.A.H. iş yerini boşalttı. Kameraları da komple söken soyguncular koltuk takımlarını, televizyonları, elektronik ve mutfak eşyaları ile iki antika eşyayı kamyona yükledi. 1'i kadın iki soyguncu, toplam 60 bin lira değerinde eşya ile kaçtı. İş yeri sahipleri şüphelilerin fotoğraflarıyla birlikte "Aranıyor" ilanları hazırladı ve ilanlara hem kendi telefon numaralarını hem de 155 Polis İmdat Hattı'nın numarasını yazdı. İlanlar Fatih'te her cadde ve sokağa yapıştırıldı. İş yeri sahipleri İstanbul Emniyeti'ne de başvurdu ve soygunculardan şikâyetçi oldu. Polis soyguncuları yakalamak için soruşturma açtı.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; Yabancı soyguncuların kendilerini farklı isimlerle tanıtarak ve benzer teknikleri kullanarak çok sayıda iş yerinden soygun yaptıkları ileri sürüldü. İş yeri sahibinin damadı ve işletmecisi olan Erhan Bakar "Telefonları açık. Aradık ve çaldıklarını getirmelerini söyledik. Bizden geri teslim için 10 bin lira istediler. Biz de şikayetçi olduk" dedi. Kadın soyguncu Gorg V.H.'nin yakalanmamak için sürekli saç modelini değiştirdiği iddia edildi. İstanbul Polisi çok sayıda iş yerine girdikleri iddia edilen soyguncuları arıyor.