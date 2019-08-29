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İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

Türkiye’nin yassı ve uzun çelik üreten tek ve en büyük entegre demir ve çelik fabrikası İsdemir, 1919’un 100’üncü yılında kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği üretim ile 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:04
İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

Türkiye’nin yassı ve uzun çelik üreten tek ve en büyük entegre demir ve çelik fabrikası İsdemir, 1919’un 100’üncü yılında kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği üretim ile 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı. OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan, "Bu üretim, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun Türkiye’ye 30 Ağustos Zafer Bayramı armağanıdır" dedi.



OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir, Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaşmanın gururunu yaşıyor. 1970’te yıllık 1,1 milyon ton kapasiteyle kurulan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da 100 milyon ton sıvı çelik üretimine ulaşmayı hedefliyor.



OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan: "OYAK Maden Metalürji Grubu’nun Türkiye’ye Zafer Bayramı armağanı"


Çelik sektörünün stratejik öneme sahip olduğunu ve sanayinin belkemiği olma niteliği taşıdığını vurgulayan OYAK Maden Metalürji Grubu Başkanı Toker Özcan, İsdemir’in ülkemiz için oluşturduğu katma değere dikkat çekti. Özcan, "Ülkemizin çelik üretim kapasitesini artırma çalışmalarımız devam ederken, tesislerimizde verimliliğimizi ve kapasite kullanımımızı en yüksek seviyede tutarak üretimimize devam ediyoruz. Zira demir-çelik üretimini, sanayileşmenin ve ekonomik kalkınmanın lokomotifi olarak görüyor, bu endüstrinin sürdürülebilir bir büyüme için baş aktör olduğuna inanıyoruz” dedi.


"İsdemir’in 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılında 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaşması, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun Türkiye’ye 30 Ağustos Zafer Bayramı armağanıdır" diyen Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da 100 milyon ton sıvı çelik üretimine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli de kuruluşundan bu yana ülkemiz çelik sektöründe önemli bir yere sahip olan İsdemir’in OYAK çatısı altında oluşturduğu katma değeri artırarak sürdürdüğünü belirtti. Keyfli; İsdemir’in yassı çelik üretimine başlamasına imkan veren modernizasyon ve dönüşüm yatırımlarının Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olduğunu hatırlatarak, "Rekabet gücü yüksek, modern, çevre dostu bir çelik üreticisi olarak ülkemiz için bitmeyen bir heyecanla çalışıyor, sıvı ham demir üretiminde 100 milyon tona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



İsdemir 2002 yılında yassı çelik üretimine geçmesi koşuluyla Erdemir’e devredildi. Erdemir’in ve iştiraklerinin 2006 yılında OYAK tarafından satın alınmasıyla birlikte İsdemir’deki modernizasyon ve dönüşüm yatırımları hız kazandı. İsdemir 2008 yılında devreye alınan 3,5 milyon ton kapasiteli sıcak haddehanesi ile birlikte yassı çelik üretimine başladı. Cumhuriyet tarihimizin tek seferde gerçekleştirilen en büyük yatırımlarından olan modernizasyon ve dönüşüm yatırımları sonrasında İsdemir ülkemizin yassı ve uzun çeliği üretebilen tek entegre çelik üreticisi oldu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:04
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