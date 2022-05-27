Isco kimdir kaç yaşında? Isco kariyeri hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'da seçim heyecanı sürüyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek'in Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco'yu transfer etmek istediği ileri sürüldü. Peki, İsco kimdir kaç yaşında?
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in Isco Alarcon'u transfer etmek istediği ileri sürüldü. Peki, Isco kaç yaşında?
Isco kimdir kaç yaşında? Isco kariyeri hangi takımlarda oynadı?
Francisco Román Alarcón Suárez ya da kısaca Isco 21 Nisan 1992'de İspanya'da dünyaya geldi. Isco, altyapı kariyerine 1997'de başladı. 2009 yılında Valencia B takımı ile profesyonel kariyerine başladı. 2010-2011 sezonunda Valencia forması giyen Isco ardından Malaga'ya transfer oldu. 2013 yılında ise Isco, Real Madrid'e imza attı. Real Madrid formasıyla 353 maça çıkan Isco 53 gol atıp 56 asist yaptı.
İspanya Milli Takım formasını 38 maçta giyen Isco, 12 kez fileleri havalandırdı.