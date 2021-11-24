İşçiyken azmetti, bu yöntemle çalıştığı işyerinin patronu oldu

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuklu Aygül Yılmaz, 2 yılda lise diplomasını aldıktan sonra çocuk gelişim bölümünde eğitimini tamamlayıp, üniversite mezunu oldu. Çocuklarının da eğitimini tamamladıktan sonra kendi hayatına yön veren Yılmaz, yıllardır hayalini kurduğu işin patronu olmak için azmedip, çalıştı. Şimdi ise aşçı olarak çalıştığı özel bir anaokulunun patronu oldu. Aygül Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çalışıp hem de okuduğunu ifade ederek, hayalindeki işi yaptığını söyledi.

'Lise mezunu bile değildim'

Kreşe ben ilk aşçı olarak başladığını belirten Yılmaz, "Lise mezunu bile değilim. 'Ben ne yapabilirim' diye düşünürken sonra buraya aşçı olarak başladım. 2,5 yıl çalıştım burada ama lise terktim, okuldan ayrılmıştım. Sonra lisenin kapısından döndüm dedim ki 'yaşım 40 oldu unuttun her şeyi' diyerek kayıt olmadan geri geldim. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün tekrar gittim 'ne kaybederim' dedim. Kaydımı yaptırdım. 4 yıllık bitirmem gereken liseyi 2 yılda bitirdim hem çalışıyorum bu ara. Kendimi denemek için üniversite sınavına girdim. Soruları okudum sonuna kadar yaptım" dedi.