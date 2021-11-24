  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşçiyken azmetti, bu yöntemle çalıştığı işyerinin patronu oldu
Ekonomi

İşçiyken azmetti, bu yöntemle çalıştığı işyerinin patronu oldu

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi kadın, aşçı olarak girdiği iş yerinde, azmedip üniversiteyi de bitirince çalıştığı anaokulunun patronu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 09:44:00 - 2021-11-24 09:46:07
İşçiyken azmetti, bu yöntemle çalıştığı işyerinin patronu oldu

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuklu Aygül Yılmaz, 2 yılda lise diplomasını aldıktan sonra çocuk gelişim bölümünde eğitimini tamamlayıp, üniversite mezunu oldu. Çocuklarının da eğitimini tamamladıktan sonra kendi hayatına yön veren Yılmaz, yıllardır hayalini kurduğu işin patronu olmak için azmedip, çalıştı. Şimdi ise aşçı olarak çalıştığı özel bir anaokulunun patronu oldu. Aygül Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çalışıp hem de okuduğunu ifade ederek, hayalindeki işi yaptığını söyledi.

'Lise mezunu bile değildim'

Kreşe ben ilk aşçı olarak başladığını belirten Yılmaz, "Lise mezunu bile değilim. 'Ben ne yapabilirim' diye düşünürken sonra buraya aşçı olarak başladım. 2,5 yıl çalıştım burada ama lise terktim, okuldan ayrılmıştım. Sonra lisenin kapısından döndüm dedim ki 'yaşım 40 oldu unuttun her şeyi' diyerek kayıt olmadan geri geldim. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün tekrar gittim 'ne kaybederim' dedim. Kaydımı yaptırdım. 4 yıllık bitirmem gereken liseyi 2 yılda bitirdim hem çalışıyorum bu ara. Kendimi denemek için üniversite sınavına girdim. Soruları okudum sonuna kadar yaptım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı
Ekonomi

Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı

Ons altında yaşanan düşüşe ilişkin konuşan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı Murat Özsoy "Bu sert düşüş akabinde 1805 dolar seviyesine ..
Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?
Ekonomi

Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?

Son günlerde altının yükseliş trendine girmesiyle birlikte, yatırımcı hangi tür ürüne yönelmesi gerektiğini tam olarak bilmiyor. Gram altın ..
Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu
Gündem

Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 motorunun teslim edildiğini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay