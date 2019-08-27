0553 313 94 23

İşçiye CHP zulmü 125. gününde

Bolu Belediyesi’nin CHP’li başkanı Tanju Özcan tarafından haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılan işçilerin, belediye önündeki eylemleri 125 gündür devam ediyor. İşçiler, “Haklarımız iade edilene kadar eylemlerimiz sürecek” dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:50
İşçiye CHP zulmü 125. gününde

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, göreve dönebilmek için belediye önünde 125 gündür eylemlerine devam ediyor. Demokrasi Meydanı’nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, Bolu Belediyesinde yaşanan sendikal baskı, tehdit ve işten çıkarmalara karşı başlatılan oturma eyleminin 125’inci güne ulaştığını söyledi.

Karataş, eylemin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Bu kararlılığımız, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan üyelerimiz tekrar eski işlerine kavuşuncaya kadar devam edecek çünkü burada bir mağduriyet var ve bunun bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. Burada emekçilere, kendi irade, karar ve tercihleriyle gönül verdikleri sendikamızdan koparmak için baskı yapılmış, baskı ve tehditlere boyun eğmeyen arkadaşlarımız acımasızca işten atılmıştır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:50
  1. Bolu Belediyesi
  2. Demokrasi Meydanı
  3. Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş
  4. oturma eylemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’ın ilk özel poligonu dualarla açıldı
    1. Diyarbakır’ın ilk özel poligonu..
    2. Milyarlık savunma mesaisi
    3. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan..
    4. ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e..
    5. GÜNCELLEME - Sarıeroğlu'nun babası..
    6. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    7. Tellere takılan kumru kurtarıldı
    8. Beşiktaş’ın İtalyan ekibi Bologno’ya..
    9. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    10. ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
    11. Emine Bulut’un kızına bir destekte..
    12. Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti..
    13. Piyasalar 'yeniden müzakere'..
    14. Nargilede "enfeksiyon" riski
    15. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    16. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    17. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    18. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    19. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    20. Kızılay sokakları yenileniyor
    21. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    22. 1. Uluslararası Apollonia Mozaik..
    23. Başkan Söğüt, engelli bireylerin..
    24. Oğuzeli Belediyesi’nden personele..
    25. İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi..
    26. Azez'de terör saldırısı
    27. EGEİD’den İzmir Valisi Ayyıldız’a..
    28. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    29. Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek..
    30. Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!