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İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir,KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu, Pınarbaşı, Bünyan ve Akkışla belediyelerinde çalışan yaklaşık 6 Bin 500 şirket işçisi ve 800 kadrolu işçiye ikramiyelerinin bayram öncesinde ödeneceği bildirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:01
İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir,KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu, Pınarbaşı, Bünyan ve Akkışla belediyelerinde çalışan yaklaşık 6 Bin 500 şirket işçisi ve 800 kadrolu işçiye ikramiyelerinin bayram öncesinde ödeneceği bildirildi.


Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmet-İş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir,KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu, Pınarbaşı, Bünyan ve Akkışla Belediyelerinde çalışan şirket ve kadrolu işçilere ait ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılacağını belirterek şu şekilde devam etti; “ Yaklaşık 6 bin 500 şirket işçisi ve 800 kadrolu işçiye kurban bayramından önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur. Kurban Bayramı öncesi üyelerimize bu ikramiyelerin yatmasıyla sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. İkramiyelerin yatmasıyla birlikte üyelerimizin yüzü güldüğü kadar bayram öncesinde Kayseri esnafının da yüzünü inşallah güldüreceğiz” dedi.


Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan’a, İncesu Belediye Başkanımız Av. Mustafa İlmek’e, Pınarbaşı Belediye Başkanımız Memduh Uzunoğlu’na, Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun’a ve Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan’a Belediye şirketlerinde çalışan üyelerimize ve kadrolu üyelerimiz adına başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan kadrolu üyelerimizde ikramiyelerini alacaklarından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak da sevinçliyiz “ dedi.


İkramiyelerin yatmasıyla piyasaya 6 milyon Türk Lirasının gireceğini vurgulayan Başkan Çelik;esnaflarımızda inşallah bu sayede çifte bayram yaparlar dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:01
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