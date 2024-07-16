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Gündem İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
Gündem

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 20:32:00 -
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde freni boşalan minibüsün toprak yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30'da sularında ilçeye 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AK 517 plakalı Ford Transit marka minibüs, freni boşalması sonucu yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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