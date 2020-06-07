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Yerel

İşçileri taşıyan kamyon ineğe çarptı! 2 ölü, 8 yaralı

Aydın’da tarım işçilerini taşıyan kamyonun yola çıkan ineğe çarptıktan sonra şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:24:00 -

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyon, yola çıktığı öne sürülen ineğe çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kamyonun kasasındaki işçilerden 2'si yaşamını yitirdi, 8'i yaralandı, inek de telef oldu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında kırsal Ulukonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova’nın kırsal Acarlar Mahallesi'nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cafer Akmeşe'nin (28) kullandığı 09 UM 631 plakalı kamyon, iddiaya göre, yola çıkan ineğe çarptı.

Kasada yolculuk yapan 2 kişi yaşamını yitirdi

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyonun kasasında yolculuk yaptığı belirlenen işçilerden Mahsun Altıntaş (21) ve Oktay Ceyhan (22) olay yerinde yaşamını yitirdi, 8 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonun çarptığı inek telef olurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yorumlar

Mustafa Üredi

Ölenlere Allah (CC) rahmet eylesin. Kamyonla insan taşınmak, gelişmişlik böyle bir şey olsa gerek.
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