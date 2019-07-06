İşçiler eylemde, CHP’den ses yok!
CHP'li belediyelerin işçi kıyımına dur demek için başlatılan eylemler 73. gününde de devam ederken, CHP'den hala daha henüz bir açıklama gelmiş değil.06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:20
Resul Ekrem Şahan Ankara
Yerel seçimlerin ardından CHP’li belediyelerin başlattığı işçi kıyımına dur demek için Bolu’dan Ankara’ya yürüyen işçiler, eylemlerine Bolu Belediyesi önünde onurlu ve haklı direnişlerinin 73. gününde de devam ediyor. İlk günkü kararlılıkla ve heyecanla mücadelelerine devam eden işçilere dayanışma ziyaretleri de devam ediyor. Eylemle ilgili konuşan Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “15 bin üyemiz istifa ettirildi. 800’ü işten atıldı. Tek derdimiz bu arkadaşlarımızın çocuklarına rızıklarını götürecek işlerine dönmesidir” dedi.
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