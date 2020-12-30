4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçinin yakınlarının vefatına sadece 3 gün izin verilir. Engelli veya kronik hastalığı olan çocukların çalışanları yılda 10 güne kadar izin alabilmektedir. Özel sektörde çalışanlar için izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, memur izni ise 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu kapsamında belirlenmiştir. İş kanununa göre çalışanlar evlendiklerinde, ebeveynleri öldüğünde veya eşleri, çocukları veya kardeşleri öldüğünde üç gün izin alabilmektedir. İşçinin eşi doğum yapması durumunda 5 gün, evlat edinme halinde işçi, 3 gün izin kullanabilir.

Çalışan hastalık izni raporunu verdikten sonra, engelli veya kronik hastalığı olan çocuğu sürekli tedavi altındaysa, bir yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin alma hakkı bulunur. İzin, çalışan ebeveynler tarafından kısmen veya tamamen kullanılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle çalışanlar, bir seferde veya yıl boyunca 10 günlük bir süre kullanabilir. Memurlar da engelli çocuğu olan çalışanlara tanınan haklardan faydalanabilmektedir. Memurlar için, işçilerden farksız olarak bunlardan yalnızca biri izni kullanabilmektedir.

İşçi ve memur mazeretlerinde farklar nelerdir?

Diğer yandan çalışanların ve memurların izinlerinde önemli farklılıklar vardır. İşçi statüsündeki kişiler (4A kapsamındaki kişiler) 3 günlük evlilik iznini kullanabilir. Memurlar için evlilik izni durumu 7 gün olarak belirlenmiştir. Memurlar, çocukları evlendiğinde 7 gün izin alabilmektedir. Diğer yandan işçiler, çocukları evliyken ücretli izin kullanamazlar. Bu durumda yıllık izin başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İşçiler sadece ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü halinde izin alabilir. Diğer yandan memurların eşlerinin, ebeveynlerinin ve kardeşlerinin ölümü durumunda 7 gün izin alabilme imkanları bulunur. Eşinin anne, baba veya erkek kardeşinin ölümü için izin talebinde bulunan işçiler, bu hakkını yıllık ücretli izinlerinde kullanmak durumundadır.

Eşleri doğum yapan memurların, on günlük babalık izni bulunur. İşçilerin ise babalık izni beş gün olarak belirlenmiştir. Bir çalışan evlat edindiği takdirde 3 günlük izin süresini kullanabilmektedir. Bir çalışanın bir yıl içinde kullanacağı toplam mazeret süresinin bir sınırı bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde sözleşme ile mazeretler artış gösterebilir. Devlet memurları babalık izni, evlilik ve ölüm hariç yılda 10 güne kadar izin alabilmektedirler. İhtiyaç halinde on gün daha izin alınabilir. Fakat ikinci mazeretli izin yıllık ücretli izinden düşürülür.

Diğer yandan doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra doğum yapan işçilere ve memurlara 16 hafta doğum izni verilir. Anne, doğum sırasında veya sonrasında ölürse, 4A veya 4C kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın baba izin hakkını kullanabilmektedir.