Türkiye’de sadece tek bir ilçede yetişiyor! Kışın 6 ay boyunca bozulmuyor: Şekli ve aromasıyla dünyada eşi benzeri yok
Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Nehri Vadisi'nin oluşturduğu mikroklima iklimi sayesinde yalnızca o bölgede 1300 rakımda yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "uzun elma"da bu yıl rekor rekolte elde edildi. Dikine uzayan ilginç ağaç yapısı, ince kabuğu, yüksek su oranı ve kış aylarında 6 aya varan raf ömrüyle dikkat çeken bu özel meyve, hasat döneminin başlamasıyla birlikte tezgahlardaki yerini aldı. 5 bin ton civarında rekolte beklenen ve Türkiye'nin dört bir yanından kargo yoluyla talep gören bu eşsiz lezzet, bölge çiftçisine büyük bir ekonomik gelir sağladı.