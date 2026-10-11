Türkiye’de sadece tek bir ilçede yetişiyor! Kışın 6 ay boyunca bozulmuyor: Şekli ve aromasıyla dünyada eşi benzeri yok

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da uzun elmanın Kağızman yöresine ait özel bir elma çeşidi olduğunu belirterek, "Uzun elmamız Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Yetişse bile şekil vermeyen bir elmadır. Raf ömrü 6 aya kadar uzun, yemesi hoş bir elmadır. Bu elmamız ekim ayında toplanır, neden bu ayda toplanır? Uzun elma biraz soğuğu kırağıyı yediği zaman daha güzel tat veriyor ondan dolayı hasadı bu döneme bırakıyoruz." ifadelerini kullandı. Uzun elma üreticisi Aslan Altuntaş ise uzun elma ağaçlarının da elması gibi boy verdiğini ve hep yukarıya doğru uzadığını anlattı.