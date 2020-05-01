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Aktüel

İşçi bayramında şehit operatöre vefa

Tunceli’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “Vefa Sosyal Destek Grubu, teröristler tarafından şehit edilen iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir’i unutmayarak mezarı başında andı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:26:55 -
İşçi bayramında şehit operatöre vefa

Tunceli’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “Vefa Sosyal Destek Grubu, teröristler tarafından şehit edilen iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir’i unutmayarak mezarı başında andı.


Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde, PKK terör örgütünün yol kesme ve araç yakma eylemlerini önlemek amacıyla inşa edilecek güvenlik kulesi için yol çalışması yapan İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir hain teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit düşmüştü. 1 Mayıs işçi bayramında Tunceli valiliği koordinesinde hizmet veren “Vefa Sosyal Destek Grubu” şehit Mehmet Özdemir’in Mazgirt ilçesine bağlı Çat köyünde bulunan kabrini eşi Nurgül Özdemir, annesi Sakine, babası Hıdır Özdemir ile ziyaret etti.


Şehidin kabrine karanfil bırakılıp Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

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