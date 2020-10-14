İşçi alımları ilanı ile kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere işçi alımı gerçekleştirilmekte. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanı üzerinden Türkiye genelinde kamuya alınacak işçi alım ilanları yayınlanmakta.

İşçi alımı yapan kurumlar hangileri?

İŞKUR üzerinden kamu kurumlarında çalıştırılmak üzere işçi alımları söz konusudur. Kamu işçi alımları işçi alım ilanları İŞKUR internet sitesi üzerinden açık iş ilanları bölümü üzerinden yayınlanmakta.

İŞKUR açık iş ilanları için tıklayınız.

Bunun yanında İŞKUR işçi alımlarını İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımları ilanları bölümünden de gerçekleştirmekte. İŞKUR kurum dışı işçi alımı için tıklayınız.

İŞKUR iş başvurularına nasıl başvurulur?

İŞKUR kamu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusu da yine İŞKUR iş başvurusunda bulunacaklar tarafından merak edilmekte. İŞKUR kamu işçi ilanları İŞKUR internet üzerinden online olarak yayılanmaktadır. İŞKUR İlanlarına başvuru süresi ilgili ilan başvuru şartlarında yer almaktadır. İŞKUR iş başvuruları İŞKUR internet sitesi https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden yapılabileceği gibi Alo 170 İletişim Hattı üzerinden ya da İŞKUR şubelerine gidilerek bizzat iş başvurusunda bulunulabilir

Kamu işçi alımı şartları neler?

İŞKUR kurum dışı kamu işçi alım ilanı

İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımlarına ilişkin iş ilanlarını internet sitesi üzerinden yayınlanmakta. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alım ilanına göre, Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı, Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM, Konya Şehir Hizmetleri A.Ş, Aydın Müze Müdürlüğü ve daha pek çok kurum personel alımı yapmakta.