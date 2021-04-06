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Ekonomi İşçi alana büyük destek
Ekonomi

İşçi alana büyük destek

Ekonomi Reform Paketi’nde istihdamını arttıran şirketlere 500 bin liraya kadar kredi verilmesi öngörülüyor. 6 ayı geri ödemesiz 24 ay vadeli krediye talep yağması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:51:00 -
İşçi alana büyük destek

Buğra Kardan

Yeni yatırımlara kapı açacak Ekonomi Reform Paketi’nde istihdamı koruyacak hatta arttıracak maddelerin bulunması olumlu yankı uyandırıyor. Pakette İstihdam Finansman Desteği’ne yer verilmesi de sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılanıyor.

Firmalara güç aşılanacak

Destekle ilgili detaylar şu şekilde:

Mikro ve küçük ölçekli firmalar, alacakları her bir eleman için KGF kefaletiyle 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.

Firmalar kadrolarına katacakları her 5 çalışan için de 500 bin liraya kadar kredi alabilecek.

İrili ufaklı şirketler, ilave istihdam için ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetlerinden düşebilecek.

İşçi başına prim desteği 12 ay boyunca sürdürülecek.

12 aylık prim teşviki minimum 13 bin 952 lira 28 kuruş olacak.

Gençlere iyi haber

Ekonomi Reform Paketi’nde istihdamı arttırmak için atılan adımlara da değiniliyor. Bu adımlar şöyle sıralanıyor:

Mesleki eğitim merkezleri cazip kılınacak.

Kalfalık döneminde alınan ücretler iyileştirilecek.

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görenlerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak.

Ücretsiz izinden dönen her bir işçi için 100 bin lira kredi kullanılabilecek.

Nakde erişim kolaylaşıyor

Yeni dönemde gençler için kitle fonlaması platformları hayata geçirilecek.

Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi ortaya koyulacak.

Mesleki eğitim alanlara destekler verilecek.

İş gücü piyasasını yönlendirmek için sektörel beceri haritaları oluşturulacak.

İkinci emeklilik imkanı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de revize edilecek.

BES’e 18 yaşından küçükler de dahil edilecek. Böylece gençler ikinci bir emeklilik imkânına elde edecek.

BES’le sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin bütünleşik bir teminat paketi şeklinde sunulması mümkün kılınacak.

Sandık, vakıf ve benzeri emeklilik sağlayan kuruluşlardaki birikimlerin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına olanak tanınacak.


Yeni Akit Gazetesi
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