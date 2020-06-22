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Yerel

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’den doğalgaz müjdesi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde belediye ekipleri tarafından doğalgaz çalışması başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:43:13 -
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’den doğalgaz müjdesi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde belediye ekipleri tarafından doğalgaz çalışması başlıyor.


Yapılacak olan doğalgaz çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin; “Temmuz ayı içerisinde ilçemizde doğalgaz çalışmaları başlayacak. Çalışmalar kapsamında 9 mahallemizde toplam 15 bin metre doğalgaz hattı çekilecek. Bu hat uzunluğu ile Afyonkarahisar ilçeleri arasında en çok çalışma ilçemizde yapılacak. Doğalgaz çalışması tamamlanan alanların yol düzenleme çalışmalarını da hemen yapacağız. Doğalgaz yatırımları abonelik oranlarına göre değerlendirildiği için doğalgaz aboneliği olmayan vatandaşlarımızın abonelik işlemlerini bir an evvel yaptırmalarını rica ediyoruz. Doğalgaz çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılacak olan çalışmalar şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi

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