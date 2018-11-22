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İşbir Yatak, Black Friday’e özel %50’ye varan indirim fırsatı sunuyor

Geliştirmiş olduğu ürünlerle uyku kalitesi ve rahatlığını yükseltmeyi amaçlayan İşbir Yatak, Black Friday’i“Efsane Cuma” konseptiyle başlattığı büyük indirimlerle karşılıyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:29
İşbir Yatak, Black Friday’e özel %50’ye varan indirim fırsatı sunuyor

Throw, Viscogold 60, Viscogold XL, Polirest ve Battaniye ürünlerinde geçerli %50’ye varan indirim avantajıylaİşbir Yatak, alıcılarını23 Kasım Cuma günü 10.00 – 22.00 saatleri arasında uyku merkezlerine bekliyor.

23 Kasım’da başlayan avantajlı fiyatlar Öğretmenler Günü’ne özel olarak 24-25 Kasım tarihlerinde de geçerli olacak.

Kasım ayı indirimlerinin hala geçerli olduğu yatak ürünlerindeki cazip fiyatların yanı sıra, koltuk şalı ve yastık ürünlerinde başlatılan bu büyük indirimler, kaliteli uyku ortamı oluşturmak isteyen herkese rahatlığın kapılarını aralıyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:29
  1. İşbir Yatak

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