İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Vatan Caddesi üzerinde 29 Ekim, 10 Kasım, 30 Ağustos gibi günlerde kullanılmak üzere kurulan tören platformu etkinliklerin ardından toplanmayınca evsizlerin yatakhanesine döndü.
Yeniakit.com.tr
Vatan Caddesi'nde 29 Ekim, 10 Kasım, 30 Ağustos gibi törenlerin düzenlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan platform, törenlerde kullanıldıktan sonra geri toplanmayınca, evsizlerin yatakhanesine döndü.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Caddesi üzerine resmi törenlerin yapılacağı günlerde kullanmak üzere bir platform yaptırdı.
Bölge halkının huzurunu bozdu!
İmamoğlu, platformu, kullanıldığı günlerden sonra yerinden kaldırmayınca, bölgeyi tehdit eden görüntüler ortaya çıktı.
Yılın birkaç gününde resmi törenler amacıyla kullanılan platform, diğer günlerde evsizlerin mekanına dönüştü.
Platformda gündüz saatlerinde bile evsizler yer alırken, bölge halkı tiner ve uyuşturucu bağımlılarının da platformu kullandığını belirterek, oluşan güvensiz ortam için belediye yetkililerini göreve davet etti.