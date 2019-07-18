Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti
Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul’da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.18 Temmuz 2019 Perşembe 09:28
Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul’da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
Ganalı futbolcu Isaac Cofie, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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