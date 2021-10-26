İş yerlerine "beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen" programlar geliyor

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde iş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" uygulamaya konulacak.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, gelecek sene bulaşıcı olmayan hastalık risklerine karşı sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik eğitim, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülecek.

Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda yürütülen Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı güçlendirilecek.

İş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla iş birliği halinde "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programı Uygulama Kılavuzu" hazırlanacak. 2022'de iş yerlerinde bu programın uygulamasına başlanılacak.

Aile hekimliği birim sayısı 2022 sonuna kadar 30 bin 680'e yükseltilecek ve böylelikle aile hekimi başına düşen nüfusun 2 bin 800 kişiye düşürülmesi sağlanacak.

Ayrıca birinci basamak sağlık tesislerindeki kanser tarama merkezlerinin sayısı artırılarak kanser taramalarına fiziksel erişim yaygınlaştırılacak. Bu tesislerde görev yapan hekimlerin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, koroner arter hastalığı, inme, kronik böbrek yetmezliği, astım, KOAH yönetimi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi ve izlemi konularına yönelik hizmet içi eğitimleri tamamlanacak.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı gelecek yıl 20 yeni merkezin eklenmesiyle 236'ya ulaşacak.

Yapılan planlamalara göre, gelecek yıl 560 bin hastaya evde sağlık hizmetleri ulaştırılacak ve hasta memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki yatak sayısı 6 bin 100'e çıkarılacak.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik Klinik Kalite Akademisi çalışmaları kapsamında klinik liderlik eğitim rehberi hazırlanarak pilot eğitim programına başlanacak.

Sağlık Bakanlığı, 2022'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeleri tamamlayıp uygulamaya alacak.

Bu çerçevede homeopati ürünleri, apiterapi ürünleri, larva ve sülük gibi ürünlerin standardizasyon ve ruhsatlandırma çalışmaları desteklenecek.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezleri'nde Ar-Ge, klinik araştırma, ürün geliştirme ve marka oluşturma çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda "Anadolu Tıbbı" markasının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek, geleneksel bilgilerin korunma ve kayıt altına alınma çalışmaları desteklenecek.

Simülasyon destekli tıp eğitimi, biyomedikal mühendislik eğitimi ve hastane eczacılığı eğitimi vermek amacıyla Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri açılacak.