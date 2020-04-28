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Ekonomi

İş yerleri daha hijyenik olacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin pandemi ile mücadelede sağlık alanında yakaladığı başarıyı, sanayi üretiminde de sürdürmesi için harekete geçti.

2020-04-28 14:18:00 - 2020-04-28 14:18:56
İş yerleri daha hijyenik olacak

İSO yönetimi, yeni dönemde risklerin bertaraf edilmesi ve şirketlerle çalışanların kendilerini daha güvende hissetmeleri için yetkin ve önde gelen iş sağlığı güvenliği firmalarıyla çalışmalar yapmaya başladı. Başta İSO üyeleri olmak üzere, üretim hayatının paydaşlarından gelecek olan önerilerle şekillenecek yeni bir modelle daha sağlıklı koşullarda üretime katkı sağlanması hedefleniyor. İSO’dan yapılan açıklamada, hayatın, insan sağlığı ile birlikte bütün bir ekosistemin geleceğini ön planda tutan yaklaşımlarla şekilleneceği bilinciyle hareket edileceği vurgulanarak, “Artık sosyal hayatımızdan eğitime, üretimden lojistiğe kadar her şey hepimiz için çok farklı olacak” denildi.

 

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