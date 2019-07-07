İş yerini soyan adamı evine aldı, iş verdi

Antalya'da kafeterya işletmecisi Ali Saçıkara (48),iş yerini soyan Rus asıllı Alman Jan Aleksandroviç Troki'ye (53) cezaevinden çıktıktan sonra iş verdi, evine aldı. Gördüğü ilgiden etkilenen Troki, Türk vatandaşlığına geçeceğini söyledi

Aksu ilçesinde kafeterya işleten Ali Saçıkara'nın iş yeri 2 ay önce soyuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızın, Rus asıllı Alman vatandaşı Jan Aleksandroviç Troki olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 bin TL değerinde bilgisayar ve içeçek çalan Troki, plajda güneşlenirken yakalandı. Ali Saçıkara'nın şikayetçi olması üzerine iki ay cezaevinde kalan Jan Aleksandroviç Troki, ikinci duruşmada tüm zararı karşılayacağını beyan edince yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edildi.

Troki'nin kaldığı pansiyona giden Ali Saçıkara, durumuna üzüldü. Maddi sıkıntı nedeniyle kaldığı pansiyonun parasını ödemekte zorlanan Troki'yi evine alan Ali Saçıkara, soyduğu kafeteryada ona iş verdi.

"Pansiyonda perişan halini gördüm"

Hırsızın tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından mahkeme sürecini yakından takip ettiğini söyleyen Ali Saçıkara, "İlk zamanlar çok öfkeliydim. Mahkemede onu gördükten sonra üzüldüm. Cezaevinde sıkıntılı günler geçirdiği her halinden belliydi. İkinci duruşmada tüm mağduriyeti gidereceğini taahhüt edince mahkeme sanığa sınır dışına çıkma yasağı koyarak tahliye kararı verdi. Ardından kaldığı pansiyona gittim. Orada perişan halini gördüm. Pansiyon ücretini bile ödemekte zorlanıyordu. Onu pansiyondan çıkarıp evime aldım. Hırsızlık yaptığı iş yerime getirerek iş verdim. Birkaç yabancı dili var. Garsonluk yapıyor. Özünde iyi bir insan olduğunu anladım. Şimdi benim evimde birlikte yaşıyoruz. Eski kıyafetlerinin hepsini attım. Yenilerini aldı. Kıyafetlerini de makinede bizzat ben yıkıyorum. Kahvaltılarını ben hazırlıyorum. Almanya'ya gidip geldikten sonra temelli burada kalmayı düşünüyor." diye konuştu.

"Paralara dokunmadı, harçlık veriyorum"

Evine aldığı ilk günlerde Jan Aleksandroviç Troki'yi test etmek için evin çeşitli yerlerine döviz ve TL koyduğunu ifade eden Ali Saçıkara, "Paralara hiç dokunmadı. Zaten ben ona çalıştığı için harçlık veriyorum. Kendisine öğütlerde bulunuyorum. 'Hırsızlık yapma, tatil yap' dedim. Şimdi arkadaş olduk. Kanka olduk. Aynı evde yatıp kalkıyoruz." dedi.

"Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum"

Nisan ayında Antalya'ya geldiğini söyleyen Jan Aleksandroviç Troki ise önceleri pahalı otelde kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Param azalınca pansiyonda kalmaya başladım. Param bitince de hırsızlık yaptım. Hırsızlık yaptığım işlerinin sahibi Ali Bey'e çok kötülük yaptım. Ama o bana iş yerini, evini açtı. Gelmek isterse onu ileride Almanya'ya götürmek isterim. Türkiye'yi ve insanları çok sevdim. Yaptığımdan dolayı pişman oldum. Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum."