0553 313 94 23

İş yerini kurşunladı, kaçarken bekçiyi vurdu: 2 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı şahsın işyerini kurşunlayan bir kişi, kaçarken kendisini durdurmaya çalışan bekçiyi ve olay yerinde bulunan bir şahsı vurdu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
İş yerini kurşunladı, kaçarken bekçiyi vurdu: 2 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı şahsın işyerini kurşunlayan bir kişi, kaçarken kendisini durdurmaya çalışan bekçiyi ve olay yerinde bulunan bir şahsı vurdu.


Olay, gece saat 02.30 sıralarında Körfez ilçesi Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan E.K. ve C.G. telefonda tartışmaya başladı. Telefon konuşmalarının tehditlere dönüşmesi sonrasında E.K. isimli şahıs, C.G.’ye ait Güney Mahallesi üzerine bulunan iş yerinin önüne otomobil ile gelerek iş yerini ateş açtı. Bu sırada iş yerinin olduğu alanda gece bekçiliği yapan F.Ö., şahsa müdahale etmek istediği esnada C.G. otomobili ile olay yerinden hızla uzaklaştı. F.Ö. otomobilin peşine düşerken, otomobilden açılan ateş F.Ö.’nün dizine, o sırada olay yerinde bulunan M.G.’nin ise sol bacağına isabet etti.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun Valisi'nden sel uyarısı geldi : Uzak durun
    1. Samsun Valisi'nden sel uyarısı geldi :..
    2. Davutoğlu'na soru sormak istedi.....
    3. Vali Memiş, 2 kişinin hayatını..
    4. Erkeklerde saç dökülmelerine dikkat
    5. Adana'da terör operasyonu! 3 gözaltı
    6. Ukrayna'dan ilginç istek! Paraya çok..
    7. Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3
    8. Çin, İngiltere'nin Hong Kong..
    9. Güney Amerika’ya haftada üç sefer
    10. Tekirdağ’da 500 keklik doğaya salındı
    11. Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi..
    12. Eğirdir’de okçuluk kursuna büyük ilgi
    13. Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyat..
    14. 97 yıl sonra aynı ruhla Dumlupınar’a..
    15. Billboardlarda çevre bilinci ve..
    16. Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda
    17. Çankaya’dan Barış Manço şarkıları..
    18. Kadına karşı işlenen cinayetin cezası,..
    19. Galatasaray, 97 gün sonra taraftarıyla..
    20. Doç. Dr. Komut: “Biga’daki fay birkaç..
    21. Tokat'ta 17 yaşındaki genç yaşam..
    22. PKK/YPG’de AIDS paniği
    23. Isparta Belediyesi’nden sokak..
    24. 'Karpuz kabak çıktı' deyip yanlış..
    25. Dünya devi Trabzonsporlu yıldızı..
    26. Polise havai fişekle saldıranlara..
    27. Eyyübiye’de gençlik merkezleri ilgi..
    28. Bursa'da korkunç cinayet kamerada
    29. Kırklareli'nde 36 kaçak göçmen yakalandı
    30. İş yerini kurşunladı, kaçarken bekçiyi..
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'