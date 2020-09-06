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Aktüel İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı
Aktüel

İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:48:38 -
İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir iş yerindeki çelik kasayı açarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos'ta Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerindeki çelik kasadan 3 bin dolar, 150 avro, 400 riyal ve 40 tespihin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 4 Eylül'de düzenlediği baskınla şüpheli R.K. (37), M.T (34) ve B.T'yi (35) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin iş yerindeki çelik kasayı açma anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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