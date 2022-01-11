İş yerinden 11 kilo metamfetamin çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde turşu bidonuna saklanmış 11 kilo sıvı metamfetamin ele geçirilirken aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramada içinde turşu çeşitleri bulunduğu görülen iki şeffaf bidonun içinde sıvı metamfetamin bulunduğu belirlendi.
Suya göre daha yoğun olan sıvı metamfetaminin toplam 11 kilogram olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan F.H.G, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.