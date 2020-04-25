İş yerindeki akvaryumda bulunan balıkları polisten izin alarak besledi

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Trabzon'da bir kişi, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıkları polisten izin alarak besledi.

Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde oturan Hasan Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden, başka bir bölgedeki iş yerinde akvaryumda bulunan balıkları yemlemek için izin istedi.

Yazıcı, "İş yerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve üç gündür açlar. Evim Çukurçayır'da, iş yerim Yenicuma'da, 1 kilometre mesafe. Balıklarımızın ölmelerini hele de açlıktan ölmelerini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz sadece 20 dakikalığına izin istiyoruz." paylaşımına, olumlu yanıt aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün "Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin sağlığı için. İyi günler dileriz." cevabı üzerine Yazıcı, iş yerine giderek balıklara yem verdi.

Balıkları beslediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Emniyet teşkilatına teşekkür etti.