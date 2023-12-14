İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, Mustafa Hasan Tırpan'a (39) ait iş yerinin önüne siyah bir araçla geldi. Araçtan inen şahıs, yangındaki silahla defalarca Tırpan'a ait iş yerine ateş etti. Yaşanan olay sırasında iş yerinde bulunan Tırpan, kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerine geldiği araç ile kaçarak kayıplara karıştı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tırpan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayla ilgili bir şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.