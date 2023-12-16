İş yerinde ölü bulundu, bıraktığı nota "Sakın yukarı çıkma" yazdı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu. Bıraktığı notta "Sakın yukarı çıkma" yazılıydı.
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu. Bıraktığı notta "Sakın yukarı çıkma" yazılıydı.
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