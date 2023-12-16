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Aktüel İş yerinde ölü bulundu, bıraktığı nota "Sakın yukarı çıkma" yazdı
Aktüel

İş yerinde ölü bulundu, bıraktığı nota "Sakın yukarı çıkma" yazdı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 21:23:00 -

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu. Bıraktığı notta "Sakın yukarı çıkma" yazılıydı.

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