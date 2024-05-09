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Yaşam İş yerinde bacağından silahla vuruldu
Yaşam

İş yerinde bacağından silahla vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-09 04:00:00 -

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi iş yerinde çıkan tartışmada silahla bacağından vuruldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.U.(30) ile kimliği tespit edilemeyen şüpheli arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, silahla E.U.'ya silahla ateş etti. Kuruşunun sağ bacağına isabet ettiği E.U., yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.U., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme polisi caddede ve iş yerinde çalışma gerçekleştirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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