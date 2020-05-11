İş yerinde asılı Türk bayrağını yırttılar

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iş yeri önünde asılı olan Türk bayrağı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı. Bayrağı yırtan kişiyada kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

İslahiye ilçesi Çamlca Mahallesi Garnizon Caddesi’nde bulunan İbrahim Durdu’ya ait olan ve gece kapalı olan fırının önünde asılı olan Türk bayrağı gece bilinmeyen saatlerde yırtıldı. Sabah saatlerinde ekmek yapmak için iş yerini açan İbrahim Durdu, bayrağın yırtılmış olduğunu fark etmesi üzerine ise polisi arayarak şikayetçi oldu.

Bayrağın yırtılmış olduğunu fark eden Durdu, "Türk bayrağı bir aydır iş yerimizin dış cephesinde Türk bayrağı asılı bulunuyordu. Sabah geldiğimiz de bu halde kesilmiş olarak gördüm. Çok kötü bir sinir krizi geçirdim. Bu olayı emniyete bildirdim ve emniyetin bir an önce gerekeni yapmasını istiyorum. Bayrağı bu hale getiren vatan hainidir. Bu vatan hainini bir an önce bulunarak en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, bayrağı yırtan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.