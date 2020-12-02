İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2021! İş sağlığı ve güvenliği puanları | İş sağlığı ve güvenliği başarı sıralaması

Milli Eğitim Bakalığı yaptığı açıklamada 2021 YKS sınav konularının tamamından öğrencilerin sorumlu olacağını duyurdu. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite bölüm puanlarını araştırıyor.

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 YKS TYT AYT sınavına girecek adaylar İş sağlığı ve güvenliği kaç puanla öğrenci alıyor, İş sağlığı ve güvenliği taban puanları, İş sağlığı ve güvenliği başarı sıralaması kaç? İş sağlığı ve güvenliği tercihi için kaç puan gerekir? gibi soruları merak ediyor. YÖK atlas İş sağlığı ve güvenliği tercih robotu üzerinden yayınlanan İş sağlığı ve güvenliği taban puanları ve başarı sıralaması:

YÖK atlas sınıf öğretmenliği taban puanları için tıklayınız