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Siyaset İş rayından çıktı! HDP'li Saruhan Oluç'tan küstah tehdit!
Siyaset

İş rayından çıktı! HDP'li Saruhan Oluç'tan küstah tehdit!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 17:51:00 -
İş rayından çıktı! HDP'li Saruhan Oluç'tan küstah tehdit!

Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP'nin tehditleri devam ediyor. 14 Mayıs'ı hesap sorma seçimi olarak nitelendiren HDP'li Saruhan Oluç'un "Kürdistan'daki belediyelerimize kayyım atanmasının ve Demirtaş’ın, Yüksekdağ’ın, Leyla Güven’in hesabını AKP-MHP’den soracağız" sözleri büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP tehditlerine devam ediyor.

HDP'li Saruhan Oluç, 14 Mayıs'ı ‘hesap sorma seçimi’ olarak değerlendirdi.

Oluç, “Kürdistan'daki belediyelerimize kayyum atanmasının ve Demirtaş’ın, Yüksekdağ’ın, Leyla Güven’in hesabını AK Parti-MHP’den soracağız.” ifadelerini kullandı.

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