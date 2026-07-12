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Yerel İş merkezinin çatısında can pazarı! İntihar girişimini sinema izler gibi kaydettiler!
Yerel

İş merkezinin çatısında can pazarı! İntihar girişimini sinema izler gibi kaydettiler!

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İş merkezinin çatısında can pazarı! İntihar girişimini sinema izler gibi kaydettiler!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren korku dolu anlar yaşandı. İlçe merkezinde bulunan bir iş merkezinin çatısına çıkan genç bir adamın intihar girişiminde bulunması bölgede çok büyük bir hareketliliğe neden oldu. Ekiplerin genci hayatta tutabilmek için çatıda zamanla yarıştığı o nefes kesen anlarda, aşağıda toplanan kalabalığın vurdumduymaz ve ürpertici tavırları ise görenleri hayrete düşürdü.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaşın yaşananları adeta film izler gibi izlemesi ise dikkat çekti.

Olay, Ortaca ilçe merkezindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki A.K. iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri uzun süre A.K.’yi ikna etmeye çalışırken, cadde ve kaldırımda toplanan çok sayıda vatandaş adeta film gibi izler gibi izledikleri olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. İlk görüşmelerden sonuç alınamazken, olay yerinde bulunan bir şahsın A.K. ile kurduğu diyalog sayesinde genç ikna edildi. Çatıdan güvenli şekilde indirilen A.K., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından gerekli işlemler için polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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