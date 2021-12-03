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Yerel iş makinesinin üzerine çöktü! 20 yaşındaki operatörü kurtarılamadı
Yerel

iş makinesinin üzerine çöktü! 20 yaşındaki operatörü kurtarılamadı

Eskişehir'de, açık maden ocağında meydana gelen göçükte iş makinası operatörü Yusuf Arslan (20) toprağın altında kaldı. Ekipler, iş makinesinin şoför kabinine dolan toprakları temizleyerek Yusuf Arslan'a ulaştı. Yapılan kontrolde, Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:13:00 -
iş makinesinin üzerine çöktü! 20 yaşındaki operatörü kurtarılamadı

İnönü ilçesinin kırsal Esnemez Mahallesi'ndeki açık maden ocağında, kepçe operatörü Yusuf Arslan, çalışma yaparken göçük meydana geldi. İş makinesi göçük altında kalırken, ihbar üzerine maden ocağına AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesinin şoför kabinine dolan toprakları temizleyerek Yusuf Arslan'a ulaştı. Yapılan kontrolde, Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yusuf Aslan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

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