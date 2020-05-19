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İş makinesini temizlerken traktörün altında kalarak can verdi

Aksaray’da traktöre bağlı iş makinesini temizlemek için aracın altına giren şahıs, bu sırada freni boşalan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:07:00 -
İş makinesini temizlerken traktörün altında kalarak can verdi

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Malik Mevkisi'ndeki patates tarlasını süren Halil Erkan (51), traktöre takılı iş makinesini temizlemek için traktörü rampaya durdurdu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Traktörün altına inen ve iş makinesini temizleyen Erkan, bu sırada freni boşalan traktörün altında kaldı.

Durumu gören komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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