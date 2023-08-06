İş makinesi operatörü 2 yaşındaki yeğenini ezdi

Rize'de özel bir çay fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan A.Ö., manevra yaptığı sırada kazara 2 yaşındaki yeğenini ezdi. Talihsiz çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, amca A.Ö. gözaltına alındı.

Fark etmediği yeğenine çarptı

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Pekmezli Köyü'ndeki özel bir çay fabrikasında meydana geldi. Kepçe operatörü A.Ö. manevra yaptığı esnada, fabrika bahçesinde oynayan ağabeyinin kızı 2 yaşındaki G.Ö.'yü ezdi. Kazada ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçük kız hayatını kaybetti

Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. G.Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, amca A.Ö. gözaltına alındı.